Martín Vizcarra defiende legalidad de pedido de adelanto de elecciones

Martín Vizcarra, presidente de Perú, defendió este jueves la legalidad del proyecto de adelanto de elecciones generales que anunció el pasado domingo ante el pleno del Congreso, durante el 198 aniversario de la independencia del país.

"Es perfectamente constitucional", declaró Vizcarra a periodistas que lo interrogaron por las duras críticas que hacen sectores de la oposición política a la iniciativa que plantea acortar en un año el período de gestión del Ejecutivo y del Congreso, para que un nuevo Gobierno asuma funciones el próximo 28 de julio.

Vizcarra aludió, precisamente, a los personajes que "dicen: no se puede, no hay tiempo, no se va a lograr" y puso de ejemplo a la exitosa organización de los Juegos Panamericanos que actualmente se celebran en Lima.

"Miren qué coincidencia, los mismos que decían que no se podía hacer los Panamericanos, que iban a salir mal, que no iba a haber tiempo para las obras de infraestructura, de organización, ahora ven unos Panamericanos ejemplares; a ellos mismos les podemos demostrar que sí hay tiempo", remarcó.

El Ejecutivo cumplió este miércoles con presentar ante el Congreso el proyecto para adelantar las elecciones generales como una salida a la crisis política instalada en el país desde el inicio del actual periodo gubernamental, el 28 de julio de 2016.

Vizcarra heredó un interminable enfrentamiento con el Parlamento, que empezó desde que Pedro Pablo Kuczynski derrotó por un estrecho margen a la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, e inicio una gestión que debía concluir en 2021.

Kuczynski dimitió al cargo en marzo de 2018 para evitar ser destituido por el Congreso, que domina el fujimorismo, por sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht, por lo que asumió el vicepresidente Vizcarra.

A pesar del cambio, desde entonces se ha mantenido la pugna entre Ejecutivo y Legislativo, que ha postergado, bloqueado o modificado las propuestas de reforma judicial y de lucha contra la corrupción que ha planteado el Ejecutivo en medio del gigantesco escándalo de corrupción vinculado con Odebrecht.

Al respecto, Vizcarra sostuvo este jueves que lo único que se requiere es voluntad para que el pueblo se pronuncie y nuevamente elija un “recambio de autoridades con visión al bicentenario".

Acotó que la intención es que finalmente se logre ese consenso que requiere Perú para, en armonía, lograr las bases para el desarrollo en esta oportunidad.

Vizcarra dijo que "felizmente el Congreso está integrado por muchos más congresistas que sí ven esta opción (...) como una salida a una crisis institucional de confrontación permanente entre el Legislativo y el Ejecutivo que ya lleva tres años".

"Ya la población dice basta, la población dice ya hasta cuándo. Creo que sí es factible en un año hacer un proceso de elecciones y transferencia para nuevas autoridades, que sea el pueblo el que elija", reiteró.