Lula Da Silva: Las políticas económicas de Venezuela son un error

Luiz Inacio Lula da Silva, ex presidente de Brasil, criticó este domingo las políticas económicas impuestas por Nicolás Maduro durante su mandato y las calificó como un error. También criticó la posición del gobierno de Brasil al reconocer a Jaun Guaidó como presidente interino de Venezuela.

"No estoy de acuerdo con la política económica de Venezuela; creo que es un error. Pero todavía estoy menos de acuerdo con que Brasil reconozca al tal Guaidó. Sinceramente, qué poca vergüenza. Han llevado a Brasil al más bajo nivel de política exterior que he visto en mi vida. Y después de aquel bochorno de decir que iban a enviar un camión de alimentos y enviaron dos camionetas vacías...", señaló Lula en una entrevista para El País de España.

El líder del partido de izquierda permanece detrás de las rejas, luego de ser condenado a ocho años de prisión acusado de corrupción; sin embargo, mostró una actitud pasiva y aseguró "estar obsesionado con probar su inocencia".

"Estoy obsesionado con desenmascarar a Sergio Moro, el juez de primera instancia que lo sentenció y ahora es ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, y de desenmascarar a aquellos que me condenaron. Podré seguir preso 100 años, pero no cambiaré mi dignidad por mi libertad. Quiero probar que todo es una farsa", aseguró.

A pesar de que la condena de Lula fue rebajada de 12 años a 8 años, el político debe hacerle frente a otras 6 acusaciones en las que también se le vincula al blanqueamiento y desviación de capitales. Ante dicha situación, mostró su voluntad de permanecer tranquilo por su pronta liberación.

"¿Creen que no me gustaría estar en casa? Pero me da igual, porque lo que yo quiero es salir de aquí con la cabeza alta, como entré: inocente. Y solo podré hacerlo si le echo valor y lucho", indicó.

Con información de El País