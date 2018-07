Lula insiste que será candidato a la Presidencia

El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción, insistió ayer desde prisión en que será candidato en las elecciones del próximo octubre para recuperar la soberanía del pueblo brasileño, a pesar de que está virtualmente inhabilitado.

“Pueden tener certeza de que voy a ser candidato para, entre otras cosas, recuperar la soberanía del pueblo brasileño”, escribió el ex mandatario en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

El Supremo Tribunal de Justicia de Brasil ha recibido desde el lunes pasado 145 recursos, por lo menos, que piden la libertad de Lula da Silva. Mientras, varios representantes de la izquierda latinoamericana como la ex presidente chilena Michel Bachelet y el ex jefe de la Organización de Estados Americanos José Miguel Insulza mostraron su apoyo en una carta al ex gobernante.

Sin embargo, la candidatura del ex presidente, que acumula un total de siete procesos penales, la mayoría por supuesta corrupción, y al mismo tiempo lidera los sondeos de intención de voto, está virtualmente anulada.