López Obrador sobre periodistas deportados: No quiero involucrarme

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este martes que no se involucrará en el tema de los periodistas mexicanos que fueron deportados de Venezuela, debido a que, a su juicio, el asunto está polarizado.

“Desde ahora le expreso mi solidaridad al periodista pero lo que no quiero es involucrarme en un asunto que está polarizado, no quiero ser candil de la calle y oscuridad de la casa”, dijo durante una conferencia.

El mandatario aseguró que está a favor de la libertad de expresión en México y el mundo. Además, López Obrador reiteró estar en una posición neutral en el conflicto político y social que se vive en Venezuela.

“Acerca de lo de Venezuela no quiero meterme en opiniones de ninguna índole, ya fijamos nuestra postura está lo suficientemente clara. Está en la Constitución. Quiero atender nuestros asuntos y apegarme a la política de principio de no intervención, la autodeterminación de los pueblos y solución pacifica de las controversias, no quiero meterme en eso”, dijo.