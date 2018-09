Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, fue foco de críticas en las redes sociales luego de cumplir su promesa de renunciar a los privilegios presidenciales como no viajar en el avión presidencial.

"No me voy a subir al avión presidencial, se me caería la cara de vergüenza subirme a un avión lujoso en un país con tanta pobreza”, dijo desde un avión comercial.

Los usuarios en las redes sociales compararon las promesas de López Obrador con el fallecido presidente Hugo Chávez Frías.

“A quién estará intentando imitar AMLO? tengo solo dos opciones: Hugo Chávez o el Papa Francisco”, señaló un usuario en Twitter.

López Obrador fue electo como presidente de México el 8 de agosto.

"No me voy a subir al avión presidencial. Se me caería la cara de vergüenza subirme a un avión lujoso en un país con tanta pobreza". El presidente electo de México, @AmIoPresidente, prometió que venderá el avión presidencial y no habitará el palacio de Los Pinos. ���� (poc) pic.twitter.com/MhGAnDxv5Q — DW Español (@dw_espanol) 21 de septiembre de 2018

“Te pareces tanto a mi, que no puedes engañarme” así le diría el difunto Chávez — María Adelaida Peña (@mariadelaida147) 21 de septiembre de 2018

Chávez segunda edición. Peligro a la vista!!!!!!

Revisen lo que dijo Chavez en 1999 y lo que sucedió después — Jorge González (@jorgefgonzalez) 21 de septiembre de 2018