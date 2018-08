Líder del "Tren de Aragua" pidió ser extraditado a Venezuela

Edison Agustín Barrera, alías Catire y líder de la banda “Tren de Aragua”, solicitó a la justicia peruana que lo envíen de regreso a Venezuela, según lo expresó durante una audiencia pública.

Aseguró que él llegó a ese país, pero no le quiso hacer daño a nadie, por lo que exhortó a la jueza para que lo enviara de regreso a su Estado de origen, así lo reseñó el Diario de las Américas.

"Señora juez, de lo que a mí me acusan, yo no tengo nada que ver. A mí no me encontraron con nada. Me discriminan por lo que yo viví en mi país", dijo Barrera.

De acuerdo con investigaciones policiales, Barrera y su grupo están señalados de haber cometido unos seis asesinatos y un sin número de delitos. Esta semana se conoció que la justicia peruana impuso nueve meses de prisión preventiva Barrera y a sus cuatro compañeros.

