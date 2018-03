Kuczynski: “Lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia”

Pedro Pablo Kuczynski presentó este miércoles su renuncia formal la presidencia del Perú y ratificó su compromiso a trabajar siempre por el desarrollo del país.

“Pienso que lo mejor para el país es que renuncie no quiero ser una escoria para que la nación encuentre la senda de la paz que tanto necesita y que a mí me negaron”, dijo en una transmisión en vivo desde su residencia en Lima.

El ex mandatario indicó que aparecieron grabaciones “editadas y selectivamente tendenciosas” que daban la impresión que el gobierno ofrecía obras a cambio de votos de los congresistas.

“Luego de esta situación, que me hace aparecer en actos en los que yo no he participado, lo mejor es que renuncie a la presidencia de República”, señaló.

Agradeció a todo su equipo de gobierno y colaboradores durante su mandato. Además, rechazó las acusaciones en su contra.

“No quiero que ni la patria ni mi familia sufran con la incertidumbre de los últimos tiempos”, indicó.