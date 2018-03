Kuczynski dice que se salvará de ser destituido por Congreso peruano

El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, expresó este lunes su confianza de que no será destituido el jueves por el Congreso, donde es acusado de mentir sobre sus lazos con la empresa brasileña Odebrecht.

"Yo sé que el jueves nos irá bien", dijo el mandatario de derecha, de 79 años, en un discurso en la ciudad amazónica de Iquitos ante centenares de pobladores.

"Yo no abandono, yo no me rindo porque la misión (mandato) no ha terminado", indicó Kuczynski, electo por cinco años hasta 2021, mientras los asistentes al acto coreaban "¡Sigue, sigue PPK!".

"Yo también tengo fuerza, porque no me dejo patear por injusticias. Injusticias y abusos y mentiras, nosotros siempre vamos a luchar por el pueblo", agregó.

El Congreso dominado por la oposición debatirá y votará este jueves una moción de destitución del presidente, quien sobrevivió hace tres meses a otro pedido similar.

El mandatario aseguró el domingo que Perú sufrirá "un golpe de Estado" si el Congreso lo destituye.

La primera ministra Mercedes Aráoz advirtió que existe una acción psicosocial para dañar la moral del presidente a fin de empujarlo a la renuncia.

"Aquí hay un psicosocial para dañar la moral del presidente y hacer lo que dijo la señora Keiko Fujimori hace semanas, empujarlo a la renuncia. No lo va hacer, porque (Kuczynski) quiere cuidar su honorabilidad", dijo Aráoz al canal de televisión ATV.

Votos para aprobación

El congresista opositor Víctor Andrés García Belaúnde, del centrista Acción Popular, aseguró que "matemáticamente" el parlamento ya cuenta con los 87 votos necesarios para aprobar el pedido de vacancia por "incapacidad moral permanente".

"Merece la vacancia, no tiene una conducta adecuada para representar a la presidencia", resaltó.

"Tenemos los votos, pero en un acto de esta naturaleza cualquier cosa puede suceder en última instancia, porque hay una presión muy fuerte, muy fuerte a congresistas", dijo por su parte el legislador opositor César Villanueva.

La oposición necesita 87 votos de un total de 130 legisladores para lograr su cometido. Entre el bloque variopinto de bancadas que impulsa la destitución, que va desde la izquierda a la derecha populista, pasando por los ecologistas, suman hasta el momento poco más de 80 votos a favor de la destitución, pero la cifra puede subir.

Keiko Fujimori, que lidera Fuerza Popular (derecha, populista), la primera minoría en el Congreso con 59 votos, respalda la destitución.

"Quizá la vacancia y unas elecciones anticipadas serían el mejor escenario" para el país, aseguró el politólogo Alberto Vergara en una entrevista al semanario Somos, donde subrayó que el de Kuczynski "es el peor gobierno del Perú" desde el de Alberto Fujimori (1990-2000).

Kuczynski resaltó que la imagen internacional de Perú se verá afectada si es destituido, en especial porque Lima acogerá la Cumbre de la Américas, el 13 y 14 de abril, a la que asistirá el presidente estadounidense Donald Trump.

Pero el legislador Villanueva dijo que la oposición no desea que un "corrupto" como Kuczynski encabece esta cumbre.

"Lo hemos pensado muy bien de que siendo próxima, inevitable y además feliz que la Cumbre se haga acá en el Perú, no podíamos nosotros permitir que un corrupto presida en nombre de nosotros esta cumbre", expresó Villanueva.

Los problemas para Kuczynski empezaron en diciembre, cuando la constructora Odebrecht reveló que había pagado casi cinco millones de dólares por asesorías a empresas ligadas al mandatario en la primera década del siglo XXI, incluso cuando "PPK" era ministro. Hasta entonces, Kuczynski había negado todo lazo con la empresa brasileña.