Justicia de Ecuador ordenó prisión preventiva contra Rafael Correa

La Fiscalía de Ecuador solicitó que se dicte la prisión preventiva contra el ex presidente Rafael Correa, vinculado en un caso que investiga el intento de secuestro en Colombia de un ex legislador ecuatoriano en 2012.

Daniella Camacho, jueza de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), ordenó la medida y aseguró que ya se emitió una circular roja de Interpol para su captura internacional.

El ex mandatario aseguró que Balda ya había anunciado que tendría una orden de captura de internacional en su contra. Asimismo, calificó como "atropello a la justicia" y a sus derechos la orden dictada por la Justicia de Ecuador.

"Buscarán humillarnos y hacernos pasar un mal rato, pero una monstruosidad así jamás prosperará en un Estado de Derecho como Bélgica", señaló.

El ex legislador Fernando Balda había solicitado a la Fiscalía que profundice en las circunstancias en las que se ejecutó su secuestro en Colombia en el año 2012, que según sostiene, constituiría un "crimen de Estado".

Al respecto, este martes se realizó una petición de prisión preventiva durante una audiencia de revisión de medidas cautelares aplicadas a Correa.

La defensa de Fernando Balda, presente en el lugar, apoyó la petición del fiscal y fue la jueza Daniela Camacho quien decidió acoger el pedido del fiscal general encargado Paúl Pérez.

Correa, que reside en Bélgica desde hace un año, debió acudir el lunes a la CNJ en Quito, pero a su libre albedrío se presentó en el Consulado de Ecuador en Bélgica, como presunto cumplimiento de la medida cautelar que le había sido impuesta tras su vinculación penal al caso el pasado 18 de junio.

El ex presidente, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, ya había comparecido anteriormente desde el Consulado en Bélgica mediante videoconferencia en una vista voluntaria en la fase de investigación del caso.

Correa rechaza cualquier participación, asegura que no existen pruebas sobre su presunta implicación personal en los hechos, y denuncia que es objeto de una persecución política y mediática.

Antes de conocerse la emisión de circular roja de Interpol, Rafael Correa se refirió en su cuenta de Twitter a la petición del fiscal Pérez.

"Fiscal puesto a dedo, vinculación sin ninguna prueba, jueza que se allana al desacato de la Asamblea Nacional, medida cautelar imposible de cumplir, etc. ¿Saben cuánto éxito va a tener esta farsa a nivel internacional? No se preocupen, todo es cuestión de tiempo. ¡Venceremos!", manifestó el ex presidente de Ecuador.