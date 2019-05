Juan Carlos Varela: Que Maduro se vea en el espejo de Noriega

Juan Carlos Varela, presidente de Panamá, instó este jueves a Nicolás Maduro a que se mire en el mismo espejo del ex dictador Manuel Antonio Noriega, derrocado durante una invasión estadounidense el 20 de diciembre de 1989.

El mandatario panameño reaccionó producto de tensiones políticas y las fuertes protestas contra Maduro, dado que Panamá mantiene su respaldo como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó.

"Espero que el ex presidente Maduro entienda que no puede tener la vida de millones de venezolanos en la situación que los tiene; y que se vea en el espejo de lo que le pasó al ex general Noriega, que al final por aferrarse al poder terminó mucho tiempo detenido y privado de libertad por causar un daño irreparable a su pueblo", expresó.

El 20 de diciembre de 1989, EE UU puso en marcha la operación "Causa Justa" y envió a 26.000 soldados a Panamá para capturar a Noriega, a quien Washington acusaba de impulsar el narcotráfico en la zona, según el argumento empleado por el entonces presidente estadounidense, George Bush.

Además, Varela hizo un llamado a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas a no cometer el error de Panamá hace 30 años, de enfrentar al pueblo e insistir en la violencia y confrontación para respaldar a un régimen ilegítimo.

"Por asaltar una elección y robar la voluntad del pueblo se llevó al país a una confrontación, que no cometa el mismo error Venezuela de ir a un conflicto militar con pérdidas de vidas, y que se busque una salida pacífica, democrática y venezolana", recomendó.

El jefe de Estado instó a Maduro a que recapacite y permita una salida pacífica del conflicto armado, además de respetar la integridad de los que actualmente luchan por la democracia.

Panamá no reconoce a Maduro desde que en enero pasado tomara posesión para un segundo mandato consecutivo tras unas elecciones en las que no participó la oposición por falta de garantías.

Aunque Varela no mencionó directamente el ataque que lanzó Diosdado Cabello, contra él, dejó claro que no responderá ofensas locales ni internacionales.

"Cuando éste (Varela) entregue la Presidencia va preso, se lo garantizo. ¡Es un pillo, pillo, pillo, es un ladrón!", afirmó Cabello en su programa "Con el Mazo Dando", mientras mostraba un "cable" de EFE de que el presidente de Panamá respalda "esfuerzos legítimos" de Guaidó en Venezuela.

En el mismo programa también se refirió a otros mandatarios que conforman el Grupo de Lima, y que respaldan a Guaidó.

Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por casi 60 países, anunció la Operación Libertad para conseguir "el cese definitivo de la usurpación" que considera que hace Maduro de la Presidencia.

Guaidó anunció una huelga general frente a miles de manifestantes a los que prometió luchar por la recuperación de su mermado poder adquisitivo.