"Mi hijo de ocho meses de edad probó la leche por primera vez en Colombia"

Giovanni Gil, uno de los millones de venezolanos que ha cruzado la frontera de Venezuela con Colombia a pie, contó cómo ha sido su travesía junto a su esposa y su hijo de ocho meses de edad, para buscar mejores oportunidades que su país no pudo ofrecerle,

Gil, de 23 años de edad, contó para NTN24 que su hijo había probado por primera vez la leche en el país colombiano porque nunca pudo conseguirle este alimento en Venezuela. "Dígame cómo yo voy a poder comprar un kilo de leche, un Nestum para darle su tetero. Ya el niño no puede vivir con solo leche materna", se lamentó el hombre.

El periodista del medio colombiano le preguntó si había probado la leche, a lo que respondió el venezolano que no, que la había probado el día anterior gracias a una señora que le había regalado un tetero.

El venezolano, que se dirigía con su familia a Ecuador, explicó que el alimento que preparaba para su bebé era un tetero de crema de arroz. "¿Qué le daba yo? Agarraba el arroz y lo cocinaba con azúcar. Una crema de arroz, ese era el tetero venezolano", explicó el hombre.

"No se consiguen pañales, no se consiguen alimentos, no se consiguen vitaminas, nada. Mi hijo nació con sobre peso", culminó Giovanni Gil mientras era entrevistado en un camión que transportaba a varios venezolanos.

Los caminantes venezolanos

Muchos venezolanos han tenido que devolverse de Ecuador por no cumplir con los requisitos mínimos para la migración, viéndose en la obligación de quedarse en Colombia para poder establecerse.

Durante una transmisión en el centro de migración colombiano, varias personas pidieron el micrófono del medio colombiano, que denomina a los emigrantes como "los caminantes".

Los testimonios consistían en agradecimientos al pueblo de Colombia por la ayuda y el recibimiento que les había dado, indiferentemente de la situación por la que habían decidido llegar al país. A su vez, expresaron sus dolencias ante una situación de crisis en la que tuvieron que dejar a familiares, denunciando que el gobierno de Nicolás Maduro era el que había hecho que el país decayera hasta este punto.