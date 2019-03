Gobierno de Perú rechaza intención de declarar ciudad libre de venezolanos

El gobierno de Perú calificó de inaceptable la intención de Henry López, alcalde de la ciudad andina de Huancayo, que está ubicada en el centro de país, de declararla "libre de venezolanos" por medio de una ordenanza municipal.

El Ministerio de Cultura consideró en un comunicado que estos planteamientos son inadmisibles en un Estado democrático y respetuoso de los derechos fundamentales. Por ello, rechazó cualquier acto de discriminación y xenofobia, y exhortó al resto de las autoridades peruanas a promover una cultura de paz basada en la solidaridad y la convivencia armoniosa, que favorezca la integración de los migrantes.

El alcalde de Huancayo, Henry López, aseguró que la ordenanza municipal que prepara para que su ciudad esté "libre de venezolanos" estipula llevar a la policía a todo aquel venezolano que encuentren en las calles sin un permiso de residencia ordinario para que lo deporten.

López culpó a la "creciente y descontrolada" presencia de venezolanos en su ciudad del incremento de la informalidad laboral, el comercio ambulatorio y de actos vandálicos.

Huancayo es la capital de la región Junín, a 310 kilómetros de Lima, con una población de 456.250 habitantes y, según el alcalde López, en la ciudad hay más de 6.000 ciudadanos venezolanos. "A mi me eligieron para poner orden en la ciudad, y si por eso me van a decir xenófobo, no me molesto, y si por eso los venezolanos me van a agredir o insultar, estoy aquí para poner el pecho por mi ciudad", dijo el alcalde.

Las polémicas declaraciones fueron rápidamente respondidas por Carlos Scull, el representante diplomático de Venezuela en Perú designado por el presidente interino, Juan Guaidó.

"La gran mayoría de los venezolanos es gente trabajadora que escapa de una crisis humanitaria ocasionada por el régimen criminal de Maduro. Lo que quieren es trabajar, sacar adelante a sus familias y aportar lo mejor de ellos para el desarrollo del Perú, que es un país amigo", escribió Scull en redes sociales.

Asimismo, la ONG Unión Venezolana en Perú, que dirige el ex diputado venezolano Óscar Pérez, rechazó cualquier campaña de discriminación y solicitó este sábado públicamente una reunión con el alcalde de Huancayo para plantear proyectos de integración y desarrollo social para la región.

Perú es el segundo país que más venezolanos ha recibido en los dos últimos años al acoger a alrededor de 700.000 de los 3,4 millones que la ONU calcula que han abandonado Venezuela en los 2 últimos años a causa de la crisis política, económica y humanitaria que atraviesa el país gobernado por el presidente Nicolás Maduro.

Hasta finales del pasado año, los venezolanos llegados a Perú podían solicitar el Permiso Temporal de Permanencia, un visado extraordinario de residencia que ya tienen 285.000 de ellos, mientras que otros 205.000 todavía están en trámite en la Superintendencia Nacional de Migraciones.