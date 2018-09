Furiosa, Cristina Kirchner mostró cómo quedó su casa tras allanamiento

Cristina Kirchner difundió este domingo un video en el que mostró cómo quedó su casa de El Calafate, Argentina, luego del allanamiento ordenado por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa por los cuadernos de las coimas.

"Rompieron todo y se llevaron objetos personales que no tienen nada que ver con la investigación", dijo la ex presidenta. "En mi casa no hay subsuelos. Estamos entrando a la planta baja, lo que muchos medios de comunicación pomposamente llamaban el gimnasio", relató.

Estoy en Calafate. Llegué el viernes, no venía desde junio. Cuando vi lo que Bonadío había hecho en mi casa, confirmé que no me había equivocado. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 16 de septiembre de 2018

"Vinieron a buscar lingotes y millones de dólares y lo único que se llevaron son las bandas presidenciales", sostuvo.

La ex presidenta reiteró que es víctima de una persecución y vinculó el avance de las causas con la crisis económica que afecta la imagen del gobierno. Pero no hizo ninguna mención a la declaración como arrepentido de José López, que la involucró directamente en el circuito de coimas. Según reveló Joaquín Morales Solá en La Nación, el ex funcionario dijo ante el juez Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli que los dólares que llevó al convento de General Rodríguez eran de Cristina Kirchner.

El regalo de Massa, la tinta china y los "cuadritos"

"Varias cosas se llevaron, pero te voy a decir algunas. Acá había un cuadro de Páez Vilaró, que me había regalado Sergio Massa . No me acuerdo si me lo había regalado para un cumpleaños cuando era director general de la Anses o cuando fue jefe de Gabinete o después intendente, pero lo cierto es que a los presidentes y a las presidentas, la gente les regala cosas para sus cumpleaños", relató.

"Tienen amigos o gente que los aprecia o gente que no los aprecia tanto pero igual les regala. Bueno, se llevaron este cuadro de Páez Vilaró que me había regalado Sergio Massa vaya a saber Dios por qué.", agregó.

Luego, continuó mostrando dónde estaban los objetos secuestrados. "De acá se llevaron una tinta china de Renata Schussheim que me había regalado Alberto Fernández cuando era jefe de Gabinete de Néstor. También para un cumpleaños. Una tinta china muy linda que la tenía ahí desde el año 2005, 2006 por lo menos.

Cristina Kirchner lamentó también que la policía se haya llevado tres cuadros que le regaló una militante de La Cámpora. "Pensarían que las cosas que tengo colgadas son todas de inmenso valor. Hay algunas que pueden tener un valor, pero yo no cuelgo solamente las cosas que tienen valor económico", señaló.

Enseguida, añadió: "Y se llevaron también un tintero hecho por Pallarols. Me dejaron únicamente la tinta. El tintero era inocultablemente mío porque estaba grabado con letras y decía CFK".