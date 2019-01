Familiares de víctimas de atentado en Colombia acudieron al lugar

Familiares de las víctimas del atentado en la Escuela de Policía General Santander en Colombia acudieron este jueves a las inmediaciones del lugar del incidente para expresar su preocupación.

La madre de uno de los jóvenes de la Escuela de Policía General Santander indicó que logró hablar por teléfono con su hijo, quien le aseguró que se encuentra bien.

“Hablé con mi hijo y me dijo que no me preocupara que estaba bien, pero yo hasta que no lo vea no quedo contenta”, dijo la madre de uno de los jóvenes.

Un atentado terrorista con carro bomba se registró sobre las 9:30 de la mañana de este jueves en la Escuela de Policía General Santander y dejó al menos nueve muertos y 54 heridos, según han confirmado hasta el momento las autoridades locales.

Familiares de víctimas del atentado contra Escuela de Cadetes en el sur de la ciudad de Bogotá, se encuentran angustiados tras el suceso y se encuentran a la espera de recibir información sobre sus parientes