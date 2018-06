Familiares de presos venezolanos denunciaron medidas de Migración Colombia

Familiares de presos venezolanos recluidos en la cárcel modelo de Cúcuta denuncian que autoridades de Migración Colombia no los dejan ingresar a territorio colombiano si no tienen el pasaporte, lo que les impide visitar a los privados de libertad en el vecino país.

Emilenia Arreaza, una venezolana del estado Anzoátegui, denunció que no puede ver a su esposo quien se encuentra detenido en Cúcuta porque no la dejan ingresar a la ciudad fronteriza sin el documento de identidad venezolano. A pesar de tener un carnet especial de emigración, no le es permitido entrar a territorio colombiano sin el pasaporte.

"Nosotros ahorita nos encontramos en una situación en la que no se puede sacar el pasaporte porque las páginas están todas suspendidas", indicó Arreaza a Voz de América (VOA).

La dama pidió que se le pueda otogar una solución a las personas que tienen familiares presos en Cúcuta para que puedan ingresar por lo menos una vez a la semana a hacer la visita respectiva de cuatro horas. "Los familiares no estamos causando ningún daño, solo venimos a visitar a nuestros familiares presos, pedimos a Migración Colombia que nos ayude", sentenció.

Con información de VOA.