Estación de trasnporte en Colombia está llena de venezolanos

En la estación Héroes de TransMilenio (TM) llegan muchos venezolanos desde las 5:30 am y hasta las 10:30 pm, llegan por cientos los inmigrantes a esta parada de transporte.

Hasta las 8:00 am, hombres, mujeres y niños comen el desayuno tras comprarles a sus compatriotas que venden las arepas tradicionales que comían en Caracas, Maracaibo, Barquisimeto y demás ciudades. Es el caso de Jeison Rodríguez y Jackeline Suárez, una pareja que junto a sus dos hijas de 4 y 8 años de edad van y vienen de norte a sur, y de oriente a occidente, ganándose la vida a punta de vender caramelos y hacer adivinanzas en los autobuses.

“¿Quieres que te diga por qué nos venimos todos los días para Héroes? Porque aquí nos sentimos como en familia, comemos lo que nos gusta y estamos como entre hermanos”, explicó Jeison. Dijo que en Venezuela era oficial de policía pero que el pago era “una miseria que no servía para comprar nada”.

Enseguida, su compañera advirtió “yo no quiero tener a las dos niñas en TM, sé que no está bien. Pero no las puedo dejar en cualquier parte. A la menor me la van a recibir el próximo año en el jardín de niños, pero a la mayor está difícil porque no tenemos su certificado de estudio, aunque iba muy bien”.

Como en toda plaza o parque, la población es flotante en Héroes. Algunos se quedan horas, otros apenas minutos y muy pocos permanecen todo el día. Entre ellos coinciden en que no hay un líder y que más bien se trata de un lugar de encuentro para buscar información, oportunidades, algún empleo.

“A veces trabajamos todo el día y apenas conseguimos para pagar la habitación en la que estoy viviendo con mi amiga; nos cuesta 18.000 pesos diarios. Hay días que nos vamos a dormir con apenas una comida en muchas horas”, relató Bárbara Hermoso, de 23 años de edad, quien caminó desde Cúcuta hasta Bogotá porque el dinero que traía de su país se le convirtió en nada cuando cruzó la frontera.

“Caminar por los páramos de Berlín y El Picacho fue muy duro. Veníamos 23 personas, incluidos niños. Una familia que nos llevaba ventaja paró a descansar, pero en ese frío es un peligro quedarse quieto”, continuó la joven. “Cuando se fueron a levantar, la niña se había congelado. Se murió”.

Hermanos

Al mediodía retorna el movimiento que a mitad de mañana baja, porque la mayoría estaban rebuscándose los pesos de la jornada.

Es la hora del almuerzo y la estación se vuelve un hervidero de gente. Las bancas son usadas como improvisados comedores. ‘Chamo’, ‘pinga’ y ‘verga’ son las palabras que más se oyen. Abundan las gorras, camisetas y morrales con la bandera amarillo, azul y rojo.

Radamel Benítez empieza a entregar perros calientes, que arma rápido, con salsa y papitas. Uno a uno se le acercan sus hermanos de patria, que cuentan las monedas para poder pagarse el que será su almuerzo, y quizás último alimento del día.

El trabajo de Radamel, de 25 años de edad, no es tranquilo. Mientras va untando de salsa el pan con salchicha, voltea la mirada para vigilar que no se acerquen policías, quienes tienen la obligación de desalojarlos de este espacio público. Su esposa, que también vigila, y en las noches organiza los productos de la venta, no deja de mirar hacia el combo de agentes uniformados que caminan por la puerta más lejana.

“En Héroes es donde comemos y vendemos, aunque yo trabajo más al norte”, comentó Radamel. “Uno aquí es corre y corre, porque los policías nos advierten que no podemos estar. La verdad, tampoco nos tratan mal, pero sí nos advierten y nos hacen salir de la estación”, agregó, antes de escapar hacia un articulado antes de que llegue la policía.

Según la Administración, al distrito han llegado 220.000 venezolanos. Unos 150 arriban cada día al terminal Salitre. Muchos, para quedarse; otros, para seguir su camino hacia Ecuador y Perú, donde esperan conseguir una vida digna, la que dicen les quitó “la tiranía” que gobierna a Venezuela.