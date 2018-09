Duque: En Venezuela lo que hay es una dictadura

Iván Duque, presidente de Colombia, se refirió este miércoles a la situación de Venezuela y aseguró que en el país existe una dictadura.

"En ese país lo que hay es una dictadura. No puedo ser garante de un gobierno que ha sido garante de grupos armados en un país", expresó.

Duque también destacó que no reconoce a Maduro como presidente del país porque no está de acuerdo en cómo maneja el poder. Por otro lado expresó que Colombia no quiere una intervención militar en Venezuela.

Puntualizó que es más importante la presión diplomática internacional y el aislamiento y la denuncia ante la Corte Penal Internacional.

Asimismo, indicó que Colombia solicita la liberación de los “secuestrados por la dictadura en Venezuela” y que es más importante la presión diplomática internacional.

"Lo que toda Latinoamérica espera es que haya un retorno a la democracia y a la libertad en Venezuela. Nosotros queremos una fraternidad con Venezuela pero es necesario tomar medidas internacionales para salir de la dictadura”, dijo Duque.