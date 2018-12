Duque: La región no debe intimidarse por maniobras del gobierno de Maduro

El presidente de Colombia, Iván Duque, criticó este miércoles la llegada a Venezuela de dos bombarderos nucleares. Mediante una entrevista ofrecida en RCN, el mandatrio cuestionó el gesto del gobierno ruso hacia el gobierno venezolano.

"Ese tipo de actos no dejan de suscitar preocupación. En los últimos 15 años se han presentado distintos momentos donde hay algún tipo de movimientos de aviones de combate, que dicen que son aviones en procesos de cooperación militar, pero lo cierto es que no es un buen gesto. Mientras ellos llevan aviones de combate rusos, Estados Unidos ayuda con un buque de hospital para atender a los venezolanos migrantes en las zonas de fronteras", explicó.

Sostuvo que los países de la región no deben dejarse provocar con las maniobras del gobierno de Nicolás Maduro. Instó a los países del continente a estar alerta con las acciones que se puedan tomar desde Venezuela.

"Obiamente el continente debe estar alerta. Esto no es solamente un acto inamistoso con Colombia, sino con el continente que, además, tiene claro una cosa: El Tratado de Resistencia Recíproca, en él se establece que si hay alguna agresión, todos los países deben proteger al país agredido", agregó.

Duque indicó que el gobierno venezolano se caracteriza por tratar de crear un "demonio invasor" para quedarse en el poder. "Una de las características que ha tenido la dictadura de Venezuela y en particular el dictador que hoy gobierna, es la de crear un demonio invasor para tratar de atornillarse en el cargo una vez más y generar una exacerbación popular. Por eso yo he sido claro, nosotros los países que defendemos la democracia no podemos caer en discurso belicista que quiere el dictador para perpetuarse en el poder", concluyó.