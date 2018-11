El drama de una venezolana forzada a exhibirse por webcams en Colombia

La joven venezolana de 22 años de edad, Alexandra, quien no quiso revelar su nombre real por seguridad, nunca imaginó que cuando se fue de Venezuela preferiría regresar pese al hambre, que continuar en otro país.

Cuando la venezolana abandonó el país no esperaba que sería una de la migrantes venezolanas que cayeron en manos de la explotación sexual.

“Tengo hermanos pequeños que estaban comiendo una vez al día. Así que los dos mayores decidimos buscar dinero en otro lado”, dijo la joven.

Carolina conoció a una venezolana en Barranquilla que le comentó sobre una casa en la que ofrecían alojamiento y comida a cambio de desnudarse frente a una cámara. Los dueños del lugar le ofrecieron conseguirle cédula colombiana, en el sitio había pequeños cubículos con una computadora y juguetes sexuales.

“Había unos objetos que nunca había visto, otros compañeros me enseñaron a usarlos. No me gustaba, todavía siento vergüenza, pero necesitaba comer y mandar a mi casa”, dijo.

Dormían hasta 30 personas en un cuarto, cumplían horarios de trabajo de ocho horas y le pagaban 64,5 dólares al mes, de los cuales debían destinar 5,4 dólares para pagar estadía y alimentos.

La Policía de Barranquilla desmanteló la banda que explotaba sexualmente a las migrantes.

