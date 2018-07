El discurso de López Obrador después de su triunfo

Tras ganar las elecciones presidenciales de México, Andrés Manuel López Obrador dio un discurso de victoria donde recordó a los ciudadanos cuáles son sus principales compromisos con el país.

En su discurso destacó que uno de sus objetivos principales es eliminar la corrupción, que ha traído consigo el desequilibrio social y económico en el país.

Llamó a los mexicanos a poner los intereses generales por encima de los personales. “Como afirmó en su momento Vicente Guerrero, la patria es primero”, citó el presidente electo.

López Obrador aseguró que durante su gobierno se respetarán todas las libertades de los mexicanos. “Habrá cambios profundos con apego al orden legal establecido. Habrá libertad empresarial, de expresión, de asociación de creencias”, dijo.

Por otro lado, enfatizó la necesidad de atender las causas de inseguridad y violencia en México, que considera producto de la corrupción y aseguró que la paz y tranquilidad de una nación son fruto de la justicia.

Agradeció profundamente a todos los países que le enviaron sus felicitaciones y destacó que el nuevo gobierno mantendrá relaciones amistosas con todas las naciones del mundo. En el caso específico de EE UU quiere mantener una relación de respeto y colaboración mutua, además de asegurar la integridad de los mexicanos que trabajan en el país.

Obrador también felicitó a los periodistas y medios de comunicación por llevar a cabo un trabajo honesto que, a su juicio, sirvió para informar al pueblo a diferencia de otros procesos electorales.

Por último cerró el discurso asegurando que quiere pasar a la historia como un buen presidente de México.

“Voy a gobernar con rectitud y justicia. No les fallaré. No voy a decepcionarlos, no voy a traicionar al pueblo”, concluyó el nuevo presidente de México.