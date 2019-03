Diplomáticos expresaron su apoyo a Guaidó en conferencia de la ONU

Los representantes de los países de América Latina expresaron este viernes, durante la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Cooperación Sur-Sur realizada en Argentina, su apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y rechazaron a los oficialistas enviados por Nicolás Maduro.

El representante de Perú, Peter Camino Cannock, aseguró que la aprobación de las credenciales de las personas enviadas por Maduro no supone un reconocimiento al oficialista como jefe de Estado. “Debemos señalar que la aprobación del informe del Comité de Credenciales no debe ser interpretado como un reconocimiento tácito de nuestros países al régimen de Maduro ni de sus representantes designados a esta conferencia. Cabe destacar que nuestros países no reconocen el régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela, y que a la fecha suman más de 50 los países en el mundo que han reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela”, señaló el diplomático.

Aude Maio-Coliche, embajadora de la Unión Europea en Argentina, en su derecho de palabra reiteró el desconocimiento a las "elecciones presidenciales" celebradas en mayo de 2018 en Venezuela.

“Las elecciones presidenciales de mayo del año pasado en Venezuela no fueron libres, creíbles y les faltó legitimidad democrática. La Unión Europea y sus Estados miembros reiteran el total apoyo a la Asamblea Nacional, la cual es el cuerpo democrático y legítimo de Venezuela, y cuyos poderes necesitan ser restaurados y respetados, incluyendo las prerrogativas y la seguridad de sus miembros. Estamos convencidos de que la solución a esta crisis multidimensional que afecta a Venezuela solo puede ser política, democrática y pacífica y por ende, volvemos a hacer un fuerte llamado a la restauración de la democracia a través de elecciones libres, creíbles y transparentes”, recalcó la representante de la UE.

La diplomática designada por la Asamblea Nacional de Venezuela en Argentina, Elisa Trotta, agradeció el apoyo de la comunidad internacional al gobierno de Guaidó. "El apoyo internacional es fundamental para esta ruta trazada por el pueblo venezolano que busca conseguir la democracia y la libertad, a través del cese de la usurpación del dictador Nicolás Maduro, establecer un gobierno de transición y convocar, finalmente, a unas elecciones libres", dijo en un boletín.

La conferencia de Cooperación Sur-Sur se realizó con el objetivo de ofrecer oportunidades viables y cooperación técnica a los países en vías de desarrollo, e invitó a las organizaciones no gubernamentales, socios de los sectores públicos y privados, además de los Estados de las Naciones Unidas, para evaluar y proponer la colaboración regional.

Con información de nota de prensa