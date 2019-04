Un video difundido en las redes revela cuál fue el último mensaje que el ex presidente de Perú, Alan García, emitió antes de ser detenido por las autoridades por la presunta trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y en el momento previo a quitarse la vida.

"Si la patria llega a convercerse de que tengo algo que pagar, pues será así porque la he servido y he hecho cosas por ella. No estoy aquí para refunfuñar. Soy cristiano, creo en la vida después de la muerte y creo tener un pequeño sitio en la historia de Perú".

García, de 69 años de edad, y presidente de Perú durante dos períodos (1985-1990 y 2006-2011), falleció en el hospital Casimiro Ulloa de Lima, donde fue ingresado con un diagnóstico de herida de bala con entrada y salida en la cabeza.

La orden de detención cautelar de García durante 10 días había sido emitida por un juez a petición del equipo especial de la Fiscalía para el caso Lava Jato.