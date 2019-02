El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, reiteró este lunes la posición de su gobierno de apoyar una vía pacífica para superar la crisis de Venezuela y rechazar cualquier intervención militar.

"La posición histórica y constitucional de Costa Rica no va a variar. Nuestro gobierno no puede y no debe apoyar ninguna intervención de orden militar. Creemos que necesitamos una ruta institucional y pacífica en estos temas", declaró Alvarado a los periodistas después de un acto oficial.

El gobierno de Costa Rica condenó en un comunicado "la violencia y el uso excesivo de la fuerza por parte del régimen de Nicolás Maduro" ocurridos el sábado.

"Para Costa Rica estos brutales hechos irrespetan normas básicas de respeto de los derechos humanos de la población venezolana. En este sentido, expresa sus sentidas condolencias con los familiares de las víctimas y extiende su solidaridad con los heridos", señaló el comunicado.