Continúa la migración venezolana ante la incertidumbre en el país

"Las cosas parecían mejorar y hasta ganas tenía de volverme y no seguir mi camino, pero esto como que se pondrá peor. Yo creo que apenas este muchacho (Juan Guaidó) regrese al país lo meterán preso. esa gente es muy perversa", dijo Nelly Sierra, venezolana que cruzó la frontera un día antes del concierto Venezuela Aid Live, una de las 100.000 nuevas inmigrantes venezolanas que se suma a la diáspora de ciudadanos en lo que va del año 2019.

En un reportaje realizado por el diario ABC, los ciudadanos que cruzan hacia Colombia a través de las trochas, o caminos ilegales, aseguran que que caminan miles de kilómetros para poder conseguir mejores condiciones de vida.

Yendi Ruíz, venezolana de 24 años de edad, salió de Venezuela junto a su esposo y su hijo de cinco meses de nacido. Refugiados en una cabaña abandonada, tienen la vista puesta en Cali, Colombia.

"Yo soy agricultor y ni sembrar se puede ya. En Venezuela no hay nada. No hay fuentes de trabajo, no hay ayuda. Maduro dice que todo va a cambiar y nada pasa. Prefiero pasar trabajo, unos pocos días en estas carreteras, pero contento porque un primo nos consiguió trabajo en una finca en Cali", dijo Ruíz, oriunda de Valles del Tuy.

En Cúcuta los venezolanos solo hablan del futuro incierto del país, luego del bloqueo del ingreso de la ayuda humanitaria al territorio nacional. El cierre de la frontera colombo-venezolana afecta incluso al comercio en la ciudad colombiana, aseguraron comerciantes.

Mientras tanto, en el país las crisis se agudiza. "La Encuesta de Condiciones de Vida ( Encovi), indica que en 80% de los hogares venezolanos hay inseguridad alimentaria. En el año 2018, un promedio de 5.000 personas por día se fueron de Venezuela buscando protección o una vida mejor. Huyen de la violencia de la represión política por parte del gobierno y de la escasez de alimentos, agua, electricidad y medicinas", reseñó el portal.

Con información de ABC