Colombia rechazó la inhabilitación política de Juan Guaidó

Carlos Holmes Trujillo, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, rechazó este jueves la inhabilitación de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dictada por el oficialismo.

“Colombia rechaza la espuria inhabilitación del presidente encargado Juan Guaidó por parte de un contralor ilegítimo, al servicio de un régimen igualmente ilegítimo, que insiste en impedir que los venezolanos vivan en democracia y libertad”, señaló el canciller de Colombia por Twitter.

El oficialista Elvis Amoroso informó este jueves que el presidente interino quedaba inhabilitado de su cargo político por 15 años debido a inconsistencias en su declaración jurada en su carácter de diputado.

Guaidó destacó que el dirigente oficialista no tiene cargo en el poder para dictar la medida. "No existe contralor, no existe una constituyente, a ese señor lo activaron y sacaron el polvo para meterle miedo a los hoteles que nos alojaron”, puntualizó.