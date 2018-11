Colombia podría aprovechar la migración de intelectuales venezolanos

La crisis venezolana generó que aproximadamente 8% de la población abandonará el país y que dentro de los migrantes hay "numerosos intelectuales" que Colombia podría aprovechar.

"Colombia, el país que ha recibido más expulsados venezolanos, podría ser la heredera intelectual de la Venezuela en exilio. Colombia tiene ahora la oportunidad no solo de dar un ejemplo humanitario, sino de aprovechar para su desarrollo los frutos de la cultura venezolana", reseñó The New York Times.

El diario indicó que 88% de los encuestados, en 2015, en cuatro universidades de Venezuela comentaron que tenian intenciones de abandonar el país.

"Mientras las calamidades no cesen en la Venezuela de Maduro, el flujo de migrantes venezolanos seguirá siendo masivo y seguirá siendo un enorme desafío para Colombia y el resto de los países de América Latina. En esa marea migratoria hay numerosos intelectuales, artistas y universitarios", aseguró.

