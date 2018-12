Colombia multó a Odebrecht y la inhabilitó 10 años por corrupción

Colombia inhabilitó por 10 años a la empresa multinacional brasileña Odebrecht por el pago de 252 millones de dólares por supuesta indemnización para contratar con el Estado por corrupción.

Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó la sentencia que también aplica para los socios de la constructura de dicho país como Episol, empresa de Luis Carlos Sarmiento, el hombre más rico de Colombia.

El ente ordenó el embargo de las cuentas bancarias, bienes y dividendos obtenidos por las empresas implicadas. El despacho judicial declaró responsables por corrupción a varias personas que participaron en ese contrato, algunas ya condenadas o bajo investigación de la fiscalía.

Entre ellas figuran el ex viceministro de Transporte Gabriel García, el ex senador Otto Bula, el ex presidente de Corficolombiana (propietaria de Episol) José Elías Melo y los ex directivos de la multinacional brasileña en Colombia Luiz Bueno, Luiz Mameri y Luiz Da Rocha.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia nombró un fiscal especial para investigar esta trama corrupta en el país, luego de que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, se declarara impedido y fuera señalado de conocer las coimas antes de posesionarse en el cargo.