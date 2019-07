Colombia: Si Jesús Santrich está en Venezuela perdería beneficios

Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz de Colombia, aseguró este jueves que si el ex líder de las FARC Seuxis Paucias Hernández, alias "Jesús Santrich", cruzó la frontera y está en Venezuela sin autorización de la JEP perdería el beneficio del acuerdo firmado con la guerrilla en noviembre de 2016.

"Si salió de Colombia hacia Venezuela, lo mínimo que debió haber pedido fue permiso a la Jurisdicción Especial para la Paz. Si no lo hace, obviamente constituiría una violación del régimen de condicionalidad para mantener sus beneficios", dijo Ceballos a periodistas.

El comisionado precisó que los miembros de la antigua guerrilla de las FARC que han salido del país por diferentes razones han tenido que pedir permiso a la JEP, encargada de juzgar los crímenes cometidos en el conflicto armado y que se creó tras la firma del acuerdo de paz.

"Santrich está en el régimen de la JEP, y él así tenga fuero de congresista, tiene también unas obligaciones", comentó Ceballos al respecto.

Desde el pasado 30 de junio Santrich protagoniza una nueva polémica por dejar plantado a su esquema de seguridad e irse con rumbo "desconocido".

La "desaparición" de Santrich, que el 11 de junio pasado asumió como congresista, fue informada por el gobierno, según el cual este estuvo hasta el 29 de junio en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Tierra Grata, situado en el departamento del Cesar, donde desmovilizados de las FARC terminan de hacer su reincorporación a la vida en sociedad.

Sobre el caso, el presidente colombiano, Iván Duque, recordó esta semana que Santrich "tiene un llamado por parte de la Corte Suprema de Justicia a indagatoria" el próximo 9 de julio, por lo que consideró que está tratando de evadir la justicia.

El ex combatiente está solicitado en extradición por Estados Unidos por el delito de narcotráfico, supuestamente cometido después de la firma de la paz.

La situación de Santrich fue objeto de controversia en mayo pasado cuando la JEP le concedió el beneficio de no extradición.

Después de ese fallo, el ex guerrillero fue puesto en libertad por la Fiscalía el 17 de mayo y arrestado enseguida nuevamente para volver a quedar en libertad días después, lo que le permitió en junio último asumir como miembro de la Cámara de Representantes por el partido FARC.

Santrich no es el primer miembro del alto mando de las FARC que decide "desaparecer", ya que antes lo hicieron el ex jefe negociador de paz y número dos de ese grupo, Iván Márquez; Henry Castellanos Garzón, alias "Romaña", y Hernán Darío Velásquez, "el Paisa", ex jefe de la columna Teófilo Forero, una de las más violentas de la antigua guerrilla.