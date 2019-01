Chile reiteró que solo reconocerá a la Asamblea Nacional en Venezuela

Roberto Ampuero, ministro de Relaciones Exteriores de Chile, indicó que su gobierno respaldará todas las medidas que sean impuestas por la Asamblea Nacional para restablecer el hilo democrático en Venezuela.

“Lo que nosotros queremos es que exista una solución que encuentren los propios venezolanos para salir de esta grave tragedia en la que se encuentra esa gran nación hermana. Que sea una alternativa pacífica”, expresó Ampuero para NTN24.

Explicó que la posición del Grupo de Lima es muy clara con respecto a reconocer a la Asamblea Nacional como el único órgano elegido democráticamente por el pueblo venezolano y a su presidente Juan Guaidó quien encabeza esta Asamblea.

“Este gobierno se generó a partir de elecciones no transparentes, que no ofrecieron la garantía para los opositores, elecciones que además implicaron marginar las alternativas opositoras y no se permitió la presencia de observadores internacionales”, sentenció el ministro.

Lea la nota completa en NTN24