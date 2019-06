Chile formalizó su salida de la Unasur

El gobierno chileno formalizó su salida de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) al denunciar el Tratado Constitutivo del bloque, en medio de una crisis que ha llevado al retiro de varios de sus miembros, confirmó este viernes la Cancillería de Ecuador, depositaria de los acuerdos de la organización.

El Ministerio de Exteriores de Ecuador informó el martes pasado que la Embajada de Chile en Ecuador transmitió una comunicación por la que a nombre de su país denuncia el Tratado Constitutivo de la Unasur", según un comunicado oficial.

El anuncio de este viernes confirma el de abril de 2018, cuando Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Paraguay y Perú informaron de su decisión de "no participar en las distintas instancias" de Unasur, hasta que no se garantizara "el funcionamiento adecuado de la organización".

En su lugar, estos países se han ido retirando paulatinamente del bloque y ahora impulsan el Foro para el Progreso y Desarrollo de América Latina, conocido como Prosur, cuya carta fundacional quedó plasmada en la Declaración de Santiago, firmada el pasado 22 de marzo en Chile, y que nació con el objetivo de convertirse en un organismo dinámico y menos burocrático.

La "denuncia" del gobierno de Chile tendrá efecto "después de seis meses", agrega la nota de prensa, que precisa que la comunicación estaba firmada por el hasta ayer canciller Roberto Ampuero, quien fue reemplazado por Teodoro Ribera Neumann, en una modificación del gabinete por parte del presidente Sebastián Piñera.

Hasta la fecha, la Cancillería de Ecuador, que es depositaria del Tratado Constitutivo, ha recibido también las denuncias de Colombia, Paraguay, Argentina y Brasil.

Ecuador anunció en marzo "la suspensión de la aplicación del Tratado" y el comienzo de "los trámites internos para su denuncia", cuya aprobación se encuentra en debate en el Parlamento.

La Unasur nació en 2008 como un proyecto progresista de doce Estados impulsado por el fallecido presidente Hugo Chávez y apuntalado por otros líderes regionales como el ex mandatario argentino también fallecido Néstor Kirchner, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el ecuatoriano Rafael Correa y al aún gobernante de Bolivia, Evo Morales.

Según el comunicado, Perú también anunció la suspensión del tratado y ha dado los primeros pasos para su denuncia con el envío el 17 de mayo de una comunicación al Congreso peruano, sometiendo a su consideración un proyecto de resolución legislativa.

El gobierno de Chile expresó en abril su intención de retirarse de la organización al señalar que "no funciona desde hace años, no se reúne, no opera, y además está acéfala".