Candidato presidencial de Brasil fue apuñalado durante su campaña

Jair Bolsonaro, candidato a la presidencia de Brasil, fue herido este jueves de una puñalada en la espalda durante un acto de campaña en Juiz de Fora.

Medios locales y personas que se encontraban en el acto afirmaron que el militar retirado fue llevado a un centro hospitalario e intervenido quirúrgicamente, debido a que la herida alcanzó su hígado. Muchos espectadores lograron captar en video los sucesos durante la campaña.

Flavio Bolsonaro, hijo del político, informó desde su cuenta oficial de Twitter que su padre sufrió un atentado y que le habían propinado una estocada superficial en el abdomen. Agregó que Bolsonaro está bien y que "intensificarán sus oraciones por él".

El postulado a la Presidencia y perteneciente al partido Social Liberal en Brasil es uno de los candidatos más aclamados en estos comicios que tendrá sus primeras elecciones el próximo 7 de octubre.

Jair Bolsonaro sofreu um atentado agora em Juiz de Fora, uma estocada com faca na região do abdômen. Graças a Deus, foi apenas superficial e ele pesa bem. Peço que intensifiquem as orações por nós!