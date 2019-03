Cancillería de Colombia: Ingreso al país a través de trochas no es ilegal

Víctor Bautista, director para el Desarrollo y la Integración Fronteriza de la Cancillería, explicó que las personas que ingresan a Colombia mediante vías irregulares, tales como las “trochas”, no están cometiendo un acto ilegal, reseñó el portal web La Opinión.

“Una persona que entra irregularmente al país no está en condición de ilegalidad; está haciendo uso de un camino irregular, que no es adecuado, pero no está cometiendo un delito por cruzar un río”, indicó Baustista.

La explicación del funcionario colombiano se produjo durante la presentación del plan Frontera Segura y Humanitaria.

Bautista indicó que los militares venezolanos que decidieron ingresar a Colombia y desconocer a Nicolás Maduro como su comandante en jefe tienen atención permanente por parte del Estado colombiano, y además recibieron un salvoconducto que les permite permanecer en el país durante un mes.

Agregó que este permiso será objeto de revisión de manera periódica, debido a que los funcionarios militares venezolanos no cuentan con el estatus de refugiados.

Con información de La Opinión