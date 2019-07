Cancilleres del Mercosur preparan declaración sobre crisis venezolana

Los cancilleres de los cuatro países miembros del Mercosur y sus asociados abordaron este martes en Argentina la crisis venezolana y preparan una declaración a la que se podrían adherir varios Estados de la región.

El canciller argentino, Jorge Faurie, dijo en rueda de prensa que el tema de Venezuela estuvo sumamente presente en el diálogo, especialmente en la sesión que en la tarde de hoy mantuvieron los ministros de Exteriores de los países miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y sus asociados (Bolivia, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Guyana y Surinam).

"Hablamos del drama de la crisis venezolana y de la necesidad de que los países del Mercosur que así lo entendemos continuemos reconociendo y apoyando la lucha que tiene el presidente encargado Juan Guaidó y las fuerzas opositoras al régimen de Maduro para recuperar la plenitud de la democracia", dijo Faurie.

El canciller anticipó que este miércoles, cuando los jefes de Estado del bloque celebren su cumbre semestral en la ciudad argentina de Santa Fe, se emitirá una declaración que podrá ser firmada por los países que lo deseen.

"Hemos preparado una declaración a la que se adherirán países del Mercosur y otros Estados asociados que entiendan que en Venezuela hay una completa flagrancia de falta de democracia", indicó.

En agosto de 2017 el Mercosur suspendió a Venezuela por considerar que en ese país hubo una ruptura del orden democrático por parte del régimen de Nicolás Maduro.

Faurie dijo que el bloque marcó un horizonte de claridad cuando consolidó la suspensión del régimen de Maduro en su pertenencia al bloque por violaciones groseras de los derechos humanos.

Pese a esta suspensión adoptada por consenso, la posición de los miembros del bloque no es del todo unívoca respecto a la situación en Venezuela y cómo ayudar para lograr un llamado a elecciones libres en el país suramericano.

Uruguay conforma junto a México, Bolivia y la Comunidad del Caribe (Caricom) el Mecanismo de Montevideo, una iniciativa para impulsar el diálogo político en Venezuela, y no ha reconocido al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado del país, función que desempeña desde enero pasado.

En cambio, Argentina, Brasil y Paraguay reconocen a Guaidó como presidente encargado de Venezuela e integran el Grupo de Lima, con posiciones más duras respecto al régimen de Maduro.

Los cancilleres del Grupo de Lima se reunirán en Buenos Aires el próximo martes para abordar la situación en Venezuela.

Faurie insistió en que los venezolanos sufren "violaciones a los derechos humanos al no tener comida, no tener salud, no tener agua, no tener electricidad y todo por obra del colapso que vive el régimen y del desgobierno que está en este momento en Venezuela".

"A Venezuela, en el momento en que recupere su democracia en plenitud, podremos ayudarla para que comience a trabajar nuevamente y va a llevar un largo tiempo poner de nuevo en pie un país que, a pesar de todo, continúa siendo riquísimo en recursos petroleros", añadió.