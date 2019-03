Canciller niega manipulación de video de incendio de ayuda humanitaria

El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, negó en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, que el gobierno hubiera manipulado un video que recogió el incendio de dos camiones con ayuda para Venezuela e insistió en que todo lo que ocurrió el pasado 23 de febrero en la zona fronteriza fue responsabilidad del régimen de Nicolás Maduro.

"Falsedades absolutas", dijo el canciller Trujillo, al ser interrogado por una información del diario estadounidense The New York Times, según la cual un video del incidente en el intento de ingresar ayuda humanitaria a Venezuela estaría manipulado al suprimir una parte que señala que el fuego pudo ser causado por manifestantes de la oposición.

Según Trujillo, "todo lo que pasó ese día es consecuencia de que el dictador Maduro, el usurpador Maduro, impidió mediante violencia que entrara a Venezuela la ayuda humanitaria que necesitan miles y miles de hermanos venezolanos".

Trujillo no ofreció más detalles en respuesta a la información publicada este domingo por The New York Times, que aseguraba que había pedido sin éxito al Gobierno colombiano la publicación del video entero.

El diario, que investigó esas imágenes, junto a otro material de video inédito para reconstruir el incidente en el paso fronterizo de Cúcuta, sugiere que "un cóctel molotov lanzado por un manifestante antigubernamental fue el desencadenante más probable del fuego".

En un comunicado, la Cancillería y Migración Colombia dicen que "el video registra tan solo unos minutos de las más de 8 horas de grabación de los incidentes que se registraron sobre los puentes internacionales Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar, como consecuencia de la negativa del usurpador Nicolás Maduro de dejar avanzar libremente los camiones".

Dicen, además, que "el video registra claramente que los hechos se presentaron una vez los camiones habían ingresado a territorio venezolano", tras los ataques de la Guardia Nacional Bolivariana contra la población civil que participaba de este proceso.

El comunicado reitera que el proceso de acopio de las ayudas humanitarias en Colombia "se dio de manera transparente" y resalta que todos los medios de comunicación tuvieron acceso a los puentes internacionales, "con lo cual pudieron evidenciar, ellos mismos, la realidad de lo sucedido".

Dice, finalmente que el gobierno "no tiene necesidad de manipular videos o información alguna para que el mundo conozca las injusticias que comete el usurpador Maduro contra su propio pueblo".

En sus declaraciones a los periodistas en la sede de la ONU, el canciller Trujillo insistió en que cada nueva manifestación de la crisis en Venezuela, incluido el reciente apagón eléctrico, demuestra que "el futuro democrático y en libertad de Venezuela estará en manos de Juan Guaidó". Y recalcó que "Maduro es el pasado usurpador y dictatorial".