Canciller de México: Maduro y Guaidó tienen que sentarse a hablar

El canciller de México, Marcelo Ebrard, reiteró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador respalda el diálogo como vía para la solución al conflicto político en Venezuela, informó El País.

El ministro indicó que mantiene contacto con el equipo del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aunque reconoció que no ha hablado directamente con el dirigente político

“El tiempo está dando la razón a nuestra posición política. Lo que hay que buscar es diálogo en el que se presupone que no condenas a una de las dos partes, porque si lo haces no convocas a un diálogo. Es muy obvio. El punto de partida que tenemos es que si queremos promover un diálogo no vamos a tipificar ni condenar ni al régimen ni a la oposición”, indicó Ebrard.

Aseguró que se debe establecer una agenda de dialogo que contemple soluciones a la crisis humanitaria.

“Se decía las elecciones libres, la libertad de presos políticos, el levantamiento de sanciones, porque está produciendo una crisis muy grande. Todo eso debe ser la agenda de un diálogo real y es lo que México quiere que se dé. Ahora, nosotros lo máximo que podemos hacer es proponerlo, no tenemos modo de imponerlo”, señaló.

Ebrard también afirmó que el gobierno de México entabló contacto con Maduro luego del anuncio de ingreso de la ayuda humanitaria al territorio nacional con asistencia de la Cruz Roja. “Lo veíamos muy positivo, porque México lo propuso en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas”.

El canciller recalcó que la ventana de oportunidades de un diálogo entre Maduro y Guaidó "se va cerrando". "No han tenido disposición de sentarse a hablar, pero cada día que pasa la disposición tendrá que acercarse más, porque la ventana de oportunidades se va cerrando".

Con información de El País