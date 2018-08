Carlos Holmes Trujillo, canciller colombiano, afirmó este viernes que no ha recibido de Venezuela la solicitud de extradición de cinco personas, entre ellas el diputado Julio Borges, quienes son acusados de estar implicados en el presunto atentado contra Nicolás Maduro.

"Se me dijo que la solicitud de extradición no ha llegado formalmente. Si va a llegar o no, yo no sé, entiendo que hay algunos anuncios periodísticos sobre ello pero no conozco ninguna acción oficial sobre esta materia", afirmó Trujillo en un rueda de prensa.

Jorge Arreaza, canciller de Venezuela, indicó que entregó al consejero de la embajada de Colombia en el país, Augusto Blanco, "la información precisa" que vincula a estas cinco personas con el presunto ataque con explosivos realizado el sábado en la avenida Bolívar.

Además de Borges, están implicados un funcionario colombiano de nombre Mauricio Jiménez, así como los venezolanos Gregorio José Yaguas, Gilbert Escalona Torrealba y Oswaldo García Palomo, este último coronel retirado de la Fuerza Armada.

Trujillo dijo que de llegar la solicitud analizarán "qué es lo que se presenta y si no llega, el tema queda absolutamente superado".

Maduro acusó el martes a los diputados opositores Juan Requesens y a Borges de ser responsables del atentado en su contra.

Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación de Venezuela, afirmó que el país pidió una circular roja de la Interpol contra Borges luego de mostrar un video de Requesens, en el cual señala que había colaborado con el ingreso de los autores del supuesto atentado contra Maduro.