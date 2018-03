Buses de la caravana de Lula da Silva reciben tres disparos

Dos autobuses de la gira proselitista que realiza el ex presidente Lula por el sur de Brasil fueron alcanzados por disparos, sin provocar heridos, dijo este martes la presidenta del partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann.

Uno de los tres autobuses de la comitiva, que transportaba periodistas, recibió dos tiros y otro que llevaba invitados fue impactado por un disparo. Lula y Hoffmann viajaban en el único vehículo que salió indemne del ataque.

"Fue el autobús de la prensa que acompaña la caravana" y "el de los convidados", precisó, en declaraciones telefónicas a la AFP.

Los autores de los disparos "tenían la intención de alcanzar a las personas que estaban dentro", denunció. "Estamos evaluando si no hubo una tentativa de alcanzar al presidente Lula (...) Hubo una tentativa de homicidio", afirmó.

El ataque se produjo entre las localidades de Quedas do Iguaçu y Laranjeiras, en el estado de Paraná.

En Twitter, el hashtag #LulapeloBrasil mostraba una carrocería de autobús con una perforación.

"Nuestra caravana está siendo perseguida por grupos fascistas. Ya lanzaron huevos, piedras. Hoy, hasta dispararon un tiro contra un autobús", había informado un poco antes el propio Lula.

"Nadie fue herido", precisó por su lado el senador Lindbergh Farias, también del PT.

"Esperamos que el gobierno del estado de Paraná y el federal, sea golpista o no, asuma la responsabilidad", agregó.

El PT califica de "golpista" al presidente conservador Michel Temer, que en 2016 asumió el poder tras la destitución por el Congreso de Dilma Rousseff (PT), de quien era vicepresidente.

El líder de la izquierda concluirá el miércoles en Curitiba, la capital de Paraná, una gira de 10 días por los estados del sur, durante la cual su comitiva fue constantemente hostigada por sus adversarios políticos.

A caravana do ex-presidente Lula pelo Sul do país acaba de ser alvejada por ao menos três tiros enquanto percorria - sem escolta policial - o trecho entre as cidades de Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul (PR). Dois ônibus foram atingidos, ninguém foi ferido. #LulaPeloSul pic.twitter.com/uiHszdG78P