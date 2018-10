Bolsonaro negó querer declarar la guerra a Venezuela

El ultraderechista Jair Bolsonaro, quien ha manifestado en varias oportunidades una fuerte oposición al gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, negó este jueves que fuera a declarar la guerra al país vecino o que vaya a salir del Acuerdo de París, si gana las presidenciales del domingo en Brasil.

"Nadie quiere hacer guerra con nadie", enfatizó Bolsonaro en declaraciones a los medios de comunicación.

El ultraderechista dijo que la situación de Venezuela es algo que "no podía haberse dejado llegar hasta donde llegó" y criticó a los ex mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, quienes, según él, por ser "favorables" al gobierno de Maduro, no tomaron ninguna medida para "buscar cambiar el régimen venezolano".

El tema de los inmigrantes venezolanos que llegan a Brasil huyendo de la crisis económica, política y social de su país, también fue abordado por el aspirante del Partido Social Liberal (PSL).

Aunque Bolsonaro aseguró a la prensa que el estado de Roraima, por donde ingresan diariamente unos 700 venezolanos, no tiene la capacidad para recibir y atender esa cantidad de refugiados, negó que fuera a cerrar la frontera y dijo que buscaría soluciones para atender a los inmigrantes con la Organización de las Naciones Unidas.

"Tenemos que buscar maneras, quizás junto a la ONU, de hacer allí (en la frontera) campos de refugiados, para buscar solución al caso. Roraima no soporta la cantidad de venezolanos que han entrado allí, pero el gobierno no puede dar la espalda a Venezuela", señaló.