Bolsonaro: Hacer elecciones con Maduro en el poder es un gasto de energía

Eduardo Bolsonaro, diputado de São Paulo en Brasil, alegó que Venezuela no tendrá un proceso de transición en el gobierno mientras Nicolás Maduro persista en el poder.

"Nuevas elecciones en un entorno en el que todavía dominan Nicolás Maduro, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el Hezbolá es un mero gasto energético. La transición en Venezuela necesariamente tiene que producir un choque de orden, de lo contrario fallará", dijo Bolsonaro en su Twitter.

Agregó que la nación brasileña no participará en cualquier acto involucrado con estas elecciones si no tiene repercusiones. "No creo que Brasil va a ir en una aventura sólo para hacer bien en la foto...", apuntó.

Jair Bolsonaro, presidente de la nación brasileña, se reunió con el mandatario argentino Mauricio Macri. Dicho encuentro tuvo como tema de conversación la situación en Venezuela. Macri y Bolsonaro acordaron reconocer únicamente a la Asamblea Nacional como único poder legítimo.