Bolsonaro: No aceptaremos la esclavitud de médicos cubanos en Brasil

Jair Bolsonaro, presidente recién electo de Brasil, afirmó este domingo que no puede permitir que los 8.332 médicos cubanos que trabajan en las ciudades más desfavorecidas del país permanezcan en condiciones de "esclavitud" ni puede seguir sustentando la "dictadura cubana".

El mandatario reiteró su critica a las condiciones en que trabajan los médicos cubanos en Brasil, por ser obligados a dejar sus familias en Cuba y recibir 30% de sus salarios, debido a que el gobierno brasileño transfiere el resto directamente al cubano.

"No es justo confiscar el 70% del salario de una persona. No podemos ser conniventes con trabajo análogo a la esclavitud. Se trata de un asunto humanitario. No podemos seguir alimentando la dictadura cubana", dijo Bolsonaro.

Cuba anunció, el pasado miércoles, la suspensión de su participación en el programa "Más Médicos", por el que Brasil contrató médicos extranjeros para trabajar en municipios desatendidos, y atribuyó su decisión al cambio de condiciones exigido por Bolsonaro.