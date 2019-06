Un apagón masivo afecta a Argentina y Uruguay

Los servicios de energía comienzan a restablecerse "lentamente" en Argentina y Uruguay luego de que un apagón masivo dejara sin electricidad a los dos países en la mañana del domingo, informaron empresas de distribución.

En Paraguay en tanto, se registraron cortes momentáneos y localizados de energía.

La argentina Edesur, que tiene más de 2,5 millones de clientes, señaló en Twitter que "lentamente comienza a restaurarse el servicio de energía eléctrica a la red", y en un blog que dispuso para informar del mega apagón indicó que ya 50.000 de sus abonados tienen luz.

La estatal uruguaya UTE informó de su lado que "se sigue restituyendo el servicio acompañando la situación regional". El ente informó que la zona del país que se ubica al norte del Río Negro, que cruza Uruguay de este a oeste por su parte central, cuenta con el servicio "restablecido" al igual que "parte del litoral sur y la zona metropolitana".

El apagón comenzó a las 07H07 minutos hora local (10H07 GMT) por un "colapso del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) que produjo un corte masivo de energía eléctrica en todo el país y que afectó también a Uruguay", informó la Secretaría de Energía de Argentina en un comunicado citado por la prensa local.

"Las causas se están investigando y aún no están determinadas", continuó el organismo, que también estimó que la "recuperación total" puede "llevar algunas horas".

Según Edesur, se vio afectada la totalidad del territorio de Argentina y Uruguay.

En Paraguay, fuentes de la oficial agencia de energía Ande consultadas por la AFP dieron cuenta de apagones "momentáneos". En algunas ciudades aledañas a la hidroeléctrica binacional argentino-paraguaya de Yacyretá (sur de Paraguay) se produjeron cortes por activación de los sistemas de protección automática de la presa, indicaron.

En tanto en Brasil, un portavoz de RGE, el mayor distribuidor de energía del estado sureño de Rio Grande do Sul, fronterizo con Uruguay y Argentina, señaló que no hubo reportes de cortes de energía en los 381 municipios que sirve la empresa. "No pasó nada. No tenemos registro de falta de energía", indicó.

Dos países a oscuras

En Buenos Aires, a media mañana de este domingo lluvioso hay poco movimiento en las calles aunque algunos supermercados y otros comercios abrieron y trabajan con plantas eléctricas, constató la AFP.

Es el Día del Padre en Argentina y algunos restaurantes esperan mucha clientela.

En el bar Tobago, del barrio de Boedo, no hay mesas disponibles para el almuerzo y la preocupación por el apagón es notoria. "No sabemos qué va a pasar. Si abrimos está todo reservado al mediodía. Justo hoy (se corta la luz). Nos cortaron las piernas", dijo Pedro Salinas, un mozo de 60 años, citando la famosa frase de Diego Maradona cuando lo expulsaron por dopaje del Mundial de 1994.

En Argentina se celebran además elecciones a gobernador en varias provincias este domingo, y reportes de prensa daban cuenta de votantes sufragando a la luz de las velas.

En las calles de Montevideo, en tanto, el movimiento también es escaso: solo algunos semáforos funcionan, el alumbrado público estuvo totalmente apagado y algunas estaciones de servicio despachan combustible aunque sin luz. Equipos generadores se observan funcionar. En la zona céntrica, algunos restaurantes ya vieron restablecido el servicio a las 14H00 GMT.

Poco más de una hora después de que se produjera el corte, la uruguaya UTE detalló que tuvo que reiniciar sus sistemas "desde cero" para lograr paulatinamente "el restablecimiento general".

Algunas versiones aún sin confirmar apuntan a problemas en una línea de transmisión de 500 kv que distribuye energía entre Argentina y Uruguay.

Argentina, con 44 millones de habitantes, y Uruguay, con 3,4 millones, comparten un sistema de interconexión eléctrico centrado en la represa binacional de Salto Grande, ubicada unos 450 km al norte de Buenos Aires y unos 500 km al norte de Montevideo.