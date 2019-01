AMLO explicó porqué México no firmó declaración Grupo Lima sobre Venezuela

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este sábado la decisión de México de no firmar la reciente declaración del Grupo de Lima sobre Venezuela, al considerar que la situación del país es un asunto interno.

“Nosotros no nos inmiscuimos en asuntos internos de otros países porque no queremos que otros gobiernos, otros países, se entrometan en los asuntos que solo corresponden a los mexicanos”, dijo.

López Obrador recordó que su país se rige bajo los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos y criticó a anteriores Administraciones por no atender a esta máxima.

“En algunos momentos, se han alejado los gobiernos de esta política, pero nosotros no lo vamos a hacer”, remarcó.

Agregó que su Ejecutivo será respetuoso de todos los pueblos y todos los gobiernos del mundo.

“No queremos tener pleitos con gobiernos extranjeros, optamos por la solución pacífica de las controversias y por la cooperación para el desarrollo”, agregó.

El gobierno de México decidió este viernes no firmar la última declaración del Grupo de Lima, en el que los países miembros acordaron no reconocer la legitimidad de un nuevo gobierno de Nicolás Maduro y lo instaron a no efectuar la asunción del mando el próximo jueves.