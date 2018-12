Almagro: Haremos lo posible para que la justicia llegue a Venezuela

Luis Almagro, secretario general de los Estados Americanos (OEA), dio un mensaje a los venezolanos este sábado haciendo referencia a las acciones realizadas en 2018 hacia el gobierno de Nicolás Maduro y que, aseguró, continuarán para el próximo año para que se reestablezca la democracia y la justicia en el país.

“La situación de Venezuela está cada vez más lejos de resolverse, se encuentra cada día más difícil, acuciante y angustiante que nunca y el mundo está consciente de ello. Aún así, no se concretan todos los esfuerzos que se requiere para que todos entiendan la gravedad de que allí se padece”, dijo Almagro en un video publicado en Twitter.

El diplomático expresó que algunos países han ignorado la crisis que padece el país por conveniencia, pero están al tanto de que el gobierno se instauró de manera arbitraria, ejecutando acciones que han marcado negativamente a la población.

“Tengo claro que los padecimientos de los venezolanos son mayúsculos, no hay día en que no tenga conciencia de ello. Han sido obligados a emigrar para encontrar un mejor destino en diversas partes del planeta, y no existe justificación ante semejante castigo a millones de personas”, sentenció Almagro.

Agregó que diversos sectores económicos y laborales como el salario han sido menoscabados en los últimos meses debido a la crisis que padece el país, y que la misma no será apaciguada mediante las convenciones colectivas que ha creado el gobierno.

“Uno de los factores que no ha sido comprendido es el valor de la moneda venezolana, casi no hay manera de medir el proceso económico que padecen, hacen cola para adquirir lo que sea porque al final del día es mejor eso que no tener nada porque el dinero se esfuma entre las manos. Los venezolanos viven día a día la maldad de un régimen que les niega su derecho a un recorrido racional, justo y democrático. Estos no son inventos”, aseveró.

El secretario de la OEA resaltó su intención de continuar en labores para impedir el que gobierno de Nicolás Maduro permanezca más tiempo, y que las mismas serán llevadas a cabo en conjunto con la comunidad internacional.

“Seguiré poniendo todo el coraje que requiere enfrentar una dictadura como la que se padece. Quiero que los venezolanos sepan que los comprendo y que seguiré a su lado y que no abdicaremos en la lucha en la que estamos. La lucha del pueblo venezolano es mi lucha. Es más, mi misión es que la comunidad internacional entienda y se concientice para ayudar en que corresponda para poner las cosas en su lugar”, ratificó.

Posteriormente, indicó que la presión mediante la aplicación de sanciones y las denuncias ante la Corte Penal Internacional deben ser las medidas a seguir, además de desconocer el procedimiento que se llevará a cabo el 10 de enero, el día de la juramentación de Maduro como presidente.