Alcaldesa de Riohacha: Queremos que los venezolanos sientan nuestro apoyo

La alcaldesa encargada de Riohacha, Alesa Ramírez, aseguró que la participación de Colombia para recibir el buque Comfort USNS, una embarcación de la Armada de Estados Unidos que brindará ayuda a los migrantes en Riohacha, tiene el objetivo de hacer que los venezolanos sientan apoyo.

“Nos hemos apoyado en las agencias de cooperación internacional y en este tipo de acciones, que son para lograr que los venezolanos sientan que Colombia es un país hermano, un país amigo, y que nosotros como distrito también los queremos apoyar y ayudar”, explicó Ramírez en exclusiva a El Nacional Web.

Señaló que el buque estadounidense llevará atención oportuna tanto a los colombianos como a los venezolanos. “En La Guajira ya teníamos problemas graves con la población y con los locales. Sin embargo, estamos dispuestos a ayudar porque entendemos la situación que están viviendo”, comentó.

Ramírez detalló que 21.203 migrantes venezolanos están registrados en los censos y que las autoridades colombianas tienen conocimiento de 192 rutas ilegales por las que entra la población .

“Esta es una situación que no teníamos prevista y se nos está saliendo de las manos, porque no teníamos rubros destinados para este tipo de problemas. Los acogemos e intentamos pedir ayuda al gobierno nacional, que ya está haciendo planes para atender las necesidades más inmediatas que tiene este tipo de población dado a que no contamos con albergues y el sistema de salud está colapsado”, precisó la alcaldesa.

Agregó que entre la población venezolana que ha ingresado al territorio colombiano hay pacientes terminales, personas con enfermedades de transmisión sexual, sarampión y falta de vacunación.

Por otro lado, acotó que la crisis migratoria del país ha generado xenofobia entre los habitantes colombianos debido a que ha habido problemas se seguridad.

“La mayoría de las personas que llegan a aquí son sanas. No tienen la culpa de las actuaciones de seres inescrupulosos que aprovechan la situación de los hermanos venezolanos para sacar beneficio de forma irregular”, aseguró.