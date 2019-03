Alcalde en Perú declaró su municipio “libre de venezolanos”

Alberto de Belaunde, congresista peruano, denunció este jueves al alcalde de Huancayo, Henry López Cantorín, porque difundió un comunicado en el que aseveró que su municipio debe estar "libre de venezolanos".

"¡Inaceptable! Esta autoridad municipal debe ser procesada penalmente por el delito de discriminación, es decir, el artículo 323 del Código Penal. Esperemos que la Fiscalía actúe de manera ejemplar", indicó De Belaunde en su cuenta de Twitter.

El comunicado, difundido por Cantorín en redes sociales este miércoles, expresa: "Frente a la creciente y descontrolada presencia de ciudadanos extranjeros en nuestra ciudad, la misma que conlleva al crecimiento de la informalidad laboral, el comercio ambulatorio y actos vandálicos, el alcalde provincial reiteró su posición de decretar: 'Huancayo libre de venezolanos".

En la nota de prensa publicada por la alcaldía de Huancayo se informa sobre la pretensión de implementar una ordenanza municipal que tenga como objetivo fomentar el empleo regional en un porcentaje superior a 80% de la totalidad del personal.

"A mí me eligieron para poner orden en la ciudad, y si por eso me van a decir xenófobo, no me molesto. Y si por eso los venezolanos me van a agredir o insultar como lo hicieron, estoy aquí para poner el pecho por mi ciudad; no voy a permitir que nadie venga a mi tierra a faltar el respeto ni a mí ni a nadie, más aún cuando les abrimos las puertas de nuestra ciudad y les damos facilidades para trabajar", sentenció Cantorín.

#XENOFOBIA. Alcalde provincial perteneciente al grupo político Perú Libre, de Vladimir Cerrón, declara "Huancayo libre de venezolanos". pic.twitter.com/LXeCr9qxBN — Wilber Huacasi (@whuacasi) 28 de marzo de 2019