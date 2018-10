Alberto Fujimori imploró no ser llevado nuevamente a prisión

Alberto Fujimori, ex presidente de Perú, pidió este jueves a las autoridades, entre ellas el actual jefe de Estado, Martín Vizcarra, que no lo utilicen como arma política y que no lo envíen a prisión por su delicado estado de salud.

"Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar. Está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo. No me condenen a muerte, yo no doy más", dijo Fujimori en una grabación difundida en su Twitter.

El video fue publicado un días después de que el ex mandatario fuera trasladado, en medio de vigilancia policial, a la Clínica Centenario al sufrir una descompensación luego de enterarse de la decisión judicial que anula el indulto que le otorgaron en diciembre de 2017.

"Quiero decirle este jueves a las autoridades y a los políticos que, por favor, no me usen como arma política porque ya no tengo fuerza para resistirlo", añadió Fujimori desde una camilla de la Clínica Centenario.

"Quiero pedir al presidente de la República Martín Vizcarra y a los miembros del Poder Judicial una sola cosa: por favor, no me maten", finalizó el ex mandatario.

El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema decidió declarar como infundado el indulto humanitario que fue otorgado a Alberto Fujimori por considerar que se había dado en medio de irregularidades como la carencia de una enfermedad terminal, una junta médica cuestionable y en medio de una crisis política por la moción de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski.

Juez giró las órdenes de ubicación y captura contra el expresidente Fujimori a fin de que sea reingresado al establecimiento penitenciario que designe la autoridad penitenciaria. 2/2 https://t.co/ZwOofNENwW — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) 3 de octubre de 2018

Se dispuso su ubicación y captura inmediata y su posterior traslado a un penal para que siga cumpliendo con su condena de 25 años de prisión efectiva por los casos Barrios Altos y La Cantuta. El ministro del Interior, Mauro Medina, aseguró esta mañana que la Policía Judicial permanece en el mismo nosocomio que Alberto Fujimori a la espera que sea declarado de alta para que pueda ser trasladado al penal que el INPE determine.