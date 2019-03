John Pence: Maduro baila mal mientras su régimen quema la ayuda humanitaria

John Pence, sobrino del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, cuestionó el baile de Nicolás Maduro en televisión mientras su "régimen" quemaba los camiones que portaban ayuda humanitaria el pasado sábado en la frontera colombo-venezolana.

"Mientras baila incomodamente, el régimen de Maduro estaba quemando la ayuda humanitaria y matando al pueblo. Pero gracias a Dios el pueblo si sabe bailar por la democracia, la libertad y una Venezuela libre", dijo Pence en un video difundido en Twitter que iba acompañado del tema "Baila Baila Baila" del artista colombiano Ozuna.

En el material audiovisual difundido en redes sociales se observaron fragmentos de las marchas ciudadanas convocadas por la Asamblea Nacional y el presidente interino de la República, Juan Guaidó.

La situación venezolana se discutió en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas por solicitud del gobierno de Estados Unidos, que pidió elecciones en el país con garantías democráticas.

Maduro can’t dance—but Venezuelans can as they #BailaBailaBaila for #Libertad #Democracía y una #VenezuelaLibre ����#VamosBien #EstamosConUstedes ���� pic.twitter.com/fYDcmO5LwD