John Bolton a Vladimir Padrino López: Haga lo correcto

John Bolton, asesor de Seguridad del gobierno de Estados Unidos, indicó a Vladimir Padrino López que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene un papel histórico en Venezuela.

“General Padrino López, la FANB tiene un papel y una oportunidad históricos para proteger al pueblo venezolano de la violencia llevada a cabo por los colectivos de Nicolás Maduro, y evitar inclinarse aún más a Cuba y para proteger el orden constitucional de la usurpación de la democracia por parte de Maduro”, escribió Bolton en Twitter.

El estadounidense pidió a Padrino López: "Haga lo correcto” para el país. En diversas oportunidades el asesor de Seguridad de Donald Trump ha enviado mensajes a los militares venezolanos.

Craig Faller, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, envió un nuevo mensaje a los militares venezolanos y les pidió que recuerden su juramento.

“El poder para poner fin al sufrimiento de sus ciudadanos y esta pesadilla de hambre y temor, el poder para reclamar la dignidad de Venezuela: ese poder está en sus manos. Recuerden su juramento y hagan lo correcto”, exhortó Faller.

Hace más de una semana el comandante estadounidense señaló que ningún aliado de su país en la región busca una acción militar en Venezuela.

Gen. @vladimirpadrino: The FANB has a historic role & opportunity to protect the Venezuelan people from violence conducted by Maduro’s ‘colectivos’, to avoid further bowing to Cuba, & to protect the Constitutional order from Maduro’s usurpation of democracy. Do the right thing.