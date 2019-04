John Bolton: En Venezuela debe cesar la represión en contra de civiles

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, instó este martes a Nicolás Maduro y al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a cesar la represión en contra de los civiles. Aseguró que el mundo está observando lo que sucede en el país.

“Las principales democracias del mundo han reiterado los llamados para la restauración de la democracia y la estabilidad en Venezuela y Nicaragua. Maduro y Ortega debe cesar la represión violenta de civiles inocentes que claman por la libertad. El mundo está observando”, escribió Bolton vía Twitter.

Asimismo, Bolton afirmó que la comunidad internacional debe ser consciente del apoyo que está brindando la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo al proceso de transición a la democracia en el país.

The world’s leading democracies have reiterated calls for the restoration of democracy and stability in Venezuela and Nicaragua. Maduro & Ortega must cease their violent repression of innocent civilians who are clamoring for freedom. The world is watching. https://t.co/LZJGCgy5Wq