John Bolton: La región está unida y los días de Maduro contados

John Bolton, asesor de seguridad del gobierno de Estados Unidos, aseguró este martes que los días de Nicolás Maduro "están contados". El funcionario estadounidense hizo la afirmación luego de reunirse con el ministro de defensa de Brasil, Fernando Azevedo.

"Tuve una buena discusión con Azevedo esta mañana. Esperamos trabajar juntos. La región está unida y los días de Maduro están contados", escribió Bolton en Twitter.

El asesor de Donald Trump se reunió también con Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, para tratar temas concernientes a ambos países y conversar sobre Venezuela.

Had a good discussion with Brazil’s Defense Minister, Fernando Azevedo this morning. Look forward to working together. The region is united, and Maduro’s days are numbered. pic.twitter.com/NqqwuM6yK6